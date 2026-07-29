Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Açık hava etkinliğine katılan oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şaşmaz, bu kez katıldığı açık hava etkinliğinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatini çekti.
Etkinlikte beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabı tercih eden Necati Şaşmaz'ın kalabalığın arasından yürüdüğü, davetlilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı görüldü. Oyuncunun hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da kameralara yansıdı.
Paylaşılan görüntülerde Şaşmaz'ın sakin tavırları kadar yıllar içindeki fiziksel değişimi de sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son görüntüsünü değerlendirdi.
POLAT ALEMDAR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI
15 Aralık 1971'de Elazığ'da doğan Necati Şaşmaz'ın asıl adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Eğitim hayatının ardından bir süre turizm sektöründe çalışan Şaşmaz, daha sonra ABD'de bulundu.
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihinin en ikonik isimlerinden biri haline geldi. Şaşmaz, daha sonra Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Vatan filmleri ile Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de aynı karakteri canlandırdı.