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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Açık hava etkinliğine katılan oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 1

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 2

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şaşmaz, bu kez katıldığı açık hava etkinliğinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatini çekti.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 3

Etkinlikte beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabı tercih eden Necati Şaşmaz'ın kalabalığın arasından yürüdüğü, davetlilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı görüldü. Oyuncunun hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Paylaşılan görüntülerde Şaşmaz'ın sakin tavırları kadar yıllar içindeki fiziksel değişimi de sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son görüntüsünü değerlendirdi.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 4

POLAT ALEMDAR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

15 Aralık 1971'de Elazığ'da doğan Necati Şaşmaz'ın asıl adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Eğitim hayatının ardından bir süre turizm sektöründe çalışan Şaşmaz, daha sonra ABD'de bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 5

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihinin en ikonik isimlerinden biri haline geldi. Şaşmaz, daha sonra Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Vatan filmleri ile Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de aynı karakteri canlandırdı.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 6

Son yıllarda yeni oyunculuk projelerinde yer almayan Necati Şaşmaz, kamuoyunun karşısına yalnızca özel etkinliklerde ve davetlerde çıkıyor. Bu nedenle oyuncunun yeniden görüntülenmesi, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 7

NECATİ ŞAŞMAZ'IN ÖZEL HAYATI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Paylaşımlarını oldukça sınırlı tutan oyuncu, daha önce oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'e yer verdiği karelerle takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu 8

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şaşmaz, ABD'de yaşadığı dönemde 2001 yılında Claire B. isimli ABD vatandaşıyla evlendi. Aynı yıl sona eren bu evliliğin ardından Şaşmaz, 12 Aralık 2012'de Nagehan Kaşıkçı ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adını verdikleri iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın çekişmeli boşanma süreci uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Tarafların 2021 yılında resmi olarak boşanmasıyla evlilikleri sona erdi.

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