Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ın son hali gündem oldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şaşmaz, bu kez katıldığı açık hava etkinliğinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, oyuncunun son hali takipçilerinin dikkatini çekti.

Etkinlikte beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabı tercih eden Necati Şaşmaz'ın kalabalığın arasından yürüdüğü, davetlilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı görüldü. Oyuncunun hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Paylaşılan görüntülerde Şaşmaz'ın sakin tavırları kadar yıllar içindeki fiziksel değişimi de sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son görüntüsünü değerlendirdi.