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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerini izleyenler tarafından dizide Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya karakterini canlandıran Seray Sever adından söz ettirdi. Kurtlar Vadisi Derya performansıyla beğenilen Seray Sever'in yıllar önceki halini gören dizinin takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eski halini merak eden hayranları ise 'Kurtlar Vadisi Derya kim, Seray Sever kaç yaşında' sorularından sonra en çok 'Seray Sever'in eski hali' konusunu internet aradı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Deryası Seray Sever'in ortaya çıkan fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 13:44
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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya Çakır rolünde ekranlara gelen Seray Sever'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte başta Seray Sever olmak üzere birçok ünlü oyuncunun değişimi...

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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Oktay Kaynarca

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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Nihat Nikerel

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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Sefa Zengin