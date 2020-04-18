Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerini izleyenler tarafından dizide Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya karakterini canlandıran Seray Sever adından söz ettirdi. Kurtlar Vadisi Derya performansıyla beğenilen Seray Sever'in yıllar önceki halini gören dizinin takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eski halini merak eden hayranları ise 'Kurtlar Vadisi Derya kim, Seray Sever kaç yaşında' sorularından sonra en çok 'Seray Sever'in eski hali' konusunu internet aradı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Deryası Seray Sever'in ortaya çıkan fotoğrafı...