Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su bakın nasıl değişmiş! Muro'nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Efsane dizi, geçmişten günümüze oyuncularının değişen halleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 'Çeto Başkan' karakterine hayat veren Şefik Onatoğlu, son haliyle adından söz ettiriyor. Yıllar önce oyunculuğa ara veren Şefik Onatoğlu bakın nasıl değişmiş...