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Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su bakın nasıl değişmiş! Muro'nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Efsane dizi, geçmişten günümüze oyuncularının değişen halleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 'Çeto Başkan' karakterine hayat veren Şefik Onatoğlu, son haliyle adından söz ettiriyor. Yıllar önce oyunculuğa ara veren Şefik Onatoğlu bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:49
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Kurtlar Vadisi’nin Çeto’su bakın nasıl değişmiş! Muro’nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Başrollerini Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur'un paylaştığı dizide 'Çeto' karakteriyle hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu, uzun yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

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Kurtlar Vadisi’nin Çeto’su bakın nasıl değişmiş! Muro’nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Birçok yapımda yer almasının ardından 2013'ten bu yana ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu, son olarak Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleştiği yönünde haberler ile gündem olmuştu.

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Kurtlar Vadisi’nin Çeto’su bakın nasıl değişmiş! Muro’nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Şimdilerde 38 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor. Şefik Onatoğlu'nun son hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Çeto’su bakın nasıl değişmiş! Muro’nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

İşte Şefik Onatoğlu başta olmak üzere oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Kurtlar Vadisi’nin Çeto’su bakın nasıl değişmiş! Muro’nun sağ koluydu! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Kenan Çoban