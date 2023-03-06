Kurtlar Vadisi'nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

Bir dönemin reyting rekorları kıran efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı tarih merak konusu oluyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Abdülhey'e hayat veren oyuncu Kenan Çoban, yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Öte yandan başarılı oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem olmuştu. Kenan Çoban, ekranlara verdiği arayı sonlandırmak için yeni projesini seçti. İşte, sevilen oyuncunun rol alacağı o dizi...