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Kurtlar Vadisi'nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

Bir dönemin reyting rekorları kıran efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı tarih merak konusu oluyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Abdülhey'e hayat veren oyuncu Kenan Çoban, yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Öte yandan başarılı oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem olmuştu. Kenan Çoban, ekranlara verdiği arayı sonlandırmak için yeni projesini seçti. İşte, sevilen oyuncunun rol alacağı o dizi...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 22:16
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Kurtlar Vadisi’nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan Kurtlar Vadisi, 7'den 70'e herkesin severek izlediği diziler arasında alıyor. Eski bölümleri hala izlenen dizinin 3 başrolünden birisi, efsane bir projeyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden Kenan Çoban yıllar sonra yeni projesiyle karşımıza çıkacak. İşte, başarılı oyuncunun yeni projesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

O DİZİDE ROL ALACAK!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandıran ünlü oyuncu bu kez 1911 yılında Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen projeyle izleyici karşısına çıkacak.

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Kurtlar Vadisi’nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

TRT'de yayınlanacak dizinin adı ise Teşkilat-ı Mahsusa Trablus olacak.

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Kurtlar Vadisi’nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

Proje hakkında bilgi veren Kenan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız." dedi.

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Kurtlar Vadisi’nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...

Elazığ doğumlu Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapmıştır. İlk televizyon deneyimini 'Kurtlar Vadisi' isimli dizide canlandırdığı 'Abdülhey 'rolüyle yaşayan başarılı oyuncu, bu diziyle ün kazanmıştır.