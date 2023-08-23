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Kurtlar Vadisi'nin Abdulhey'i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! 'Yıllar yormuş'

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, dönemin en çok sevilen isimlerinden olmuştu. Uzun süre sonra ortaya çıkan Kenan Çoban'ın tatildeki halleri sosyal medyayı salladı. Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 14:30
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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! ’Yıllar yormuş’

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz karakterlere sahip. Çakır'dan Polat Alemdar'a pek çok ana karakterin olduğu yapımda 'sağ kollar' da unutulmadı. Memati ve Aldülhey karakterleri de dizi de öne çıkıyordu.

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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! ’Yıllar yormuş’

Yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban tatilde ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! ’Yıllar yormuş’

Tatildeyken TikToker gençler tarafından fark edilen Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.

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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! ’Yıllar yormuş’

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.

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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! ’Yıllar yormuş’

İşte Kenan Çoban'ın son hali...