23 Ağustos 2023, Çarşamba
Kurtlar Vadisi'nin Abdulhey'i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı! 'Yıllar yormuş'
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, dönemin en çok sevilen isimlerinden olmuştu. Uzun süre sonra ortaya çıkan Kenan Çoban'ın tatildeki halleri sosyal medyayı salladı. Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 23.08.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 14:30
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