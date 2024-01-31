Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Türk Televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kadrosuyla dikkat çeken dizinin oyuncularının son hali ise merak ediliyor.