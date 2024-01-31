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Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

"Kurtlar Vadisi" dizisi unutulmaz karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Çeto'yu canlandıran Şefik Onatoğlu, uzun yıllar sonra yaptığı bir tercih sonrasında oyunculuğa ara verip yurt dışına yerleşmişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Onatoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı. İşte Çeto Başkan'ın yıllar sonraki görüntüsü...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:47
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Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Başrollerini Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, ve Çiğdem Batur'un paylaştığı dizide, Çeto karakteriyle hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Türk Televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kadrosuyla dikkat çeken dizinin oyuncularının son hali ise merak ediliyor.

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Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Dizide Muro'nun ekibinde 'Çeto' karakterini canlandıran Şefik Onatoğlu, 2013 yılından bu yana ekranlarda yer almıyor. Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşen Şefik Onatoğlu, Instagram'da ailesiyle hayatından kareleri paylaşıyor. Şimdilerde 38 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor.

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Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

İşte Şefik Onatoğlu ve diğer oyuncuların yıllar sonraki hali...

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Kurtlar Vadisi’nde Muro’nun sağ koluydu! Çeto Başkan’ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...

Kenan Çoban