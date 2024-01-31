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Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
"Kurtlar Vadisi" dizisi unutulmaz karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Çeto'yu canlandıran Şefik Onatoğlu, uzun yıllar sonra yaptığı bir tercih sonrasında oyunculuğa ara verip yurt dışına yerleşmişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Onatoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı. İşte Çeto Başkan'ın yıllar sonraki görüntüsü...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 12:47Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 12:47