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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis'i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Yahya Reis karakteriyle hafızalara kazınan Yaşar Karakulak son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Laz Ziya'nın adamı karakterine hayat veren Yaşar Karakulak, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis'i ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dijital bir platformda yayınlanan dizide 'badanacı' karakteriyle yıllar sonra ortaya çıktı. Karakulak'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:34
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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın sağ kolu olarak diziye dahil olan Yaşar Karakulak, 'Yahya Reis' karakterinden sonra yeni rolüyle de adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

YAŞAR KARAKULAK KİMDİR?

1962 doğumlu usta oyuncu, tiyatrocu ve eğitmen Yaşar Karakulak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Akşam Ticaret Lisesi mezunudur.

1981 senesinde Ankara Halk Tiyatrosu kursları ile oyunculuğa adım atmıştır.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

1984 ve 1985 yılları arasında Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde deneysel tiyatro ve yaratıcı drama çalışmaları yapmıştır. 4 sene Ankara Sanat Tiyatrosunda yer alan Yaşar Karakulak oyunculukla birlikte, sahne amirliği, müdür yardımcılığı, amatör tiyatro kursu ve genç sahne sorumluluk görevlerini üstlenmiştir. 1987 senesinde Halkevleri Keçiören Oda Tiyatrosunu oluşturmuş ve oyunculuğun tekniği, yaratıcı oyuncu ve rol yorumu dersleri vermiştir. 30 Bin'den fazla sinema ve televizyon filmi, dizi, çizgi film ve belgeselde başrol ve yardımcı rollerin seslendirmelerini gerçekleştirmiştir.

Düttürü Dünya, İnsan Kurdu, Cumhuriyetin Altın Yolu, Deli Yürek, Hayat Bağları, Üvey Baba, Aşkına Eşkiya, Son, Tek Celse, Kurtlar Vadisi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Perde, The İmam, Arka Sokaklar, Köprü, Dağlar Delisi, Dede Korkut Hikayeleri, Mavi Gözlü Dev, Kırık Kalpler, Lodos, Hür Adam, Güz Gülleri, Kars Öyküleri, Son İstasyon, Şefkat Tepe, Gesi Bağları, İnsan Aldandı, Hz. Ömer'in Doğuşu, Küçük Kalpler, Peygamberin Kılıçları, Osmanlı'da Derin Devlet, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Payitaht Abdülhamid gibi bir çok dizi ve sinema rol almıştır.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

Oyunculuğun yanı sıra yine birbirinden farklı bir çok sinema ve dizide seslendirme sanatçısı olarak görev almıştır. Tiyatro, kitabevi ve eğitim akademisi kuran Yaşar Karakulak günümüzde aktif olarak yoğun bir şekilde eğitim ve seslendirme alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

60 yaşındaki usta oyuncu, dijital bir platformda yayınlanan bir dizide gösterdiği rolle sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

İşte başta Yahya Reis karakterini canlandıran Yaşar Karakulak olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali...

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Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

Gürkan Uygun