30 Mayıs 2022, Pazartesi
Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis'i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor
Ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Yahya Reis karakteriyle hafızalara kazınan Yaşar Karakulak son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide 'Laz Ziya'nın adamı karakterine hayat veren Yaşar Karakulak, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis'i ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dijital bir platformda yayınlanan dizide 'badanacı' karakteriyle yıllar sonra ortaya çıktı. Karakulak'ın son hali sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:34
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