Kurtlar Vadisi dizisinin Yahya Reis’i Yaşar Karakulak sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuşuyor

1984 ve 1985 yılları arasında Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde deneysel tiyatro ve yaratıcı drama çalışmaları yapmıştır. 4 sene Ankara Sanat Tiyatrosunda yer alan Yaşar Karakulak oyunculukla birlikte, sahne amirliği, müdür yardımcılığı, amatör tiyatro kursu ve genç sahne sorumluluk görevlerini üstlenmiştir. 1987 senesinde Halkevleri Keçiören Oda Tiyatrosunu oluşturmuş ve oyunculuğun tekniği, yaratıcı oyuncu ve rol yorumu dersleri vermiştir. 30 Bin'den fazla sinema ve televizyon filmi, dizi, çizgi film ve belgeselde başrol ve yardımcı rollerin seslendirmelerini gerçekleştirmiştir.

Düttürü Dünya, İnsan Kurdu, Cumhuriyetin Altın Yolu, Deli Yürek, Hayat Bağları, Üvey Baba, Aşkına Eşkiya, Son, Tek Celse, Kurtlar Vadisi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Perde, The İmam, Arka Sokaklar, Köprü, Dağlar Delisi, Dede Korkut Hikayeleri, Mavi Gözlü Dev, Kırık Kalpler, Lodos, Hür Adam, Güz Gülleri, Kars Öyküleri, Son İstasyon, Şefkat Tepe, Gesi Bağları, İnsan Aldandı, Hz. Ömer'in Doğuşu, Küçük Kalpler, Peygamberin Kılıçları, Osmanlı'da Derin Devlet, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Payitaht Abdülhamid gibi bir çok dizi ve sinema rol almıştır.