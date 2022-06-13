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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane isimlerinden Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Yıldız Tilbe'nin bir döneme damgasını klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uygun ayrıca Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerinde oynadıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde "Tolgahan" rolüyle kamera karşısına geçmiş.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:15
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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Necatİ Şaşmaz ve Oktay Kaynarca ile Kurtlar Vadisi dizisinde başrollerini paylaşmıştı. Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin üzerinden yıllar da geçse hala hafızalardaki yerini koruyor.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, dizide 10 yıl boyunca rol aldığı Memati karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Şu sıralar Teşkilat dizisinde boy gösteren Gürkan Uygun hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Gürkan Uygun meğer, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin klibinde oynamış.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında

Gürkan Uygun'un klipteki hali ise gündem oldu. İşte başta Gürkan Uygun başta olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimleri.