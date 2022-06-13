13 Haziran 2022, Pazartesi
Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si meğer klip yıldızıymış! Gürkan Uygun Yıldız Tilbe ile efsane şarkıda kamera karşısında
Kurtlar Vadisi dizisinin efsane isimlerinden Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Yıldız Tilbe'nin bir döneme damgasını klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uygun ayrıca Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerinde oynadıkları Tatlı Kaçıklar dizisinde "Tolgahan" rolüyle kamera karşısına geçmiş.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:15
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