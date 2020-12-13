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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si Gürkan Uygun yeni haliyle şoke etti! Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si Gürkan Uygun yeni haliyle şoke etti!
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle adından söz ettiren Gürkan Uygun son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle hayranlarını şaşırtan Uygun yeni haliyle herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 06:46 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 06:47
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gürkan Uygun'un son hali görenleri şaşırttı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkan Şoray
Burak Özçivit
Burak Özçivit
Burak Özçivit