27 Haziran 2022, Pazartesi
Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay'ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 14:11
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