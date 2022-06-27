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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay'ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 14:11
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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay’ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deve Tuncay" karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlendi.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay’ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay’ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na toprağa verilecek.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay’ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber'in acılı eşi Müge Wöber, "Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim" dedi.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Deve Tuncay’ı Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

"BABAMLA ARTIK ANILARDA BERABER OLACAĞIZ"
Babasına veda eden Irmak Wöber, "Çok üzgünüz, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten kelimeleri bir araya getiremiyorum. Babamla artık anılarda beraber olacağız. Arkadaşlarının söyledikleri ve anlattıklarıyla babamı hatırlayacağım. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Gelen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.