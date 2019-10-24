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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi günümüzde hala izleniliyor ve karakterleri oldukça merak ediliyor. Bu karakterlerden bir tanesi ise Laz Ziya'nın kızı Meral karakterini canlandıran Müge Ulusoy oldu. Müge Ulusoy sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Müge Ulusoy, 6 Mart 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 07:13
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Müge Ulusoy, 6 Mart 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Kader filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Oynadığı diziler: İhanet (2010), Pars: Narkoterör (2006), Yersiz Yurtsuz (2007), Kader (2006) Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006), Masum Değiliz (2005), Kurtlar Vadisi (2003), Eşkıya (2001), Tek Celse (2001), Sarı Evin Esrarı (2000), Kurt Kapanı (1999), Şeytanın Gözyaşları (1998), Gurbetçiler (1996)

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy sosyal medyayı salladı.

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Süleyman Çakır ve Polat Alemdar karakterleri Kurtlar Vadisi'ne damgasını vururken bazı isimler de hala akıllarda. Bunlardan en akılda kalıcı olanlardan biri rahmetli usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakteriydi.

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Laz Ziya'nın kızı Meral Yılmaz da unutulmazlar arasında. Babası gibi sert ve kendi kafasının dikine giden bir karakter olan Meral, o dönem erkeklerin hayallerini süsleyen kadınlardan biriydi. Ancak daha sonra ortalardan kayboldu.