Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya'nın kızı Meral son haliyle şoke etti!

Bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi günümüzde hala izleniliyor ve karakterleri oldukça merak ediliyor. Bu karakterlerden bir tanesi ise Laz Ziya'nın kızı Meral karakterini canlandıran Müge Ulusoy oldu. Müge Ulusoy sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Müge Ulusoy, 6 Mart 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.