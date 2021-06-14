Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Bir dönemin efsanesi Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan yıldız oyuncuların değişimi...