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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!
Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan ve tekrar başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay son haliyle herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:28
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