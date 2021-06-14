14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan ve tekrar başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay son haliyle herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:28
  • 1
  • 67
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Bir dönemin efsanesi Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan yıldız oyuncuların değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Seray Sever

  • 3
  • 67
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Seray Sever

  • 4
  • 67
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Seray Sever

  • 5
  • 67
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın karısı rolüyle tanınan Nesrin Çakır son haliyle herkesi şaşırttı!

Seray Sever