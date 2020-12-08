Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya'yı canlandıran Seray Sever şoke etti

Kurtlar Vadisi ismiyle adından çokça söz ettiren ve büyük ilgi gören yapım hala hafızalardaki yerini koruyor. Peş peşe serileri gelen fenomen yapım Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak (2006) Kurtlar Vadisi Gladio (2009) Kurtlar Vadisi Filistin (2011) Kurtlar Vadisi Vatan (2017) Diziler Kurtlar Vadisi (2003-2005) Kurtlar Vadisi Terör (2007) olarak karşımıza çıktı. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı oynayan Oktay Kaynarca'nın dizideki kız kardeşini canlandıran Seray Sever görenleri çok şaşırttı. Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin çekilmesinin ardından oyuncuların yıllar sonraki halini merak edip araştırıyor. Çakır'ın kız kardeşi Derya Çakır'ı canlandıran Seray Sever ise tekrar magazin dünyasında gündem oldu. Peki, Seray Sever kim? Şimdiki hali nasıl? İşte ünlülerin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...