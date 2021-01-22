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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı
Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamış ve Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Dizide Deli Hikmet karakterine hayat veren Erdem Ergüney, sergilediği oyunculukla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. Kurtlar Vadisi hayranlarının hafızasına kazınan Erdem Ergüney'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşırmadan edemiyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney'in son hali...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 16:14Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 16:14