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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamış ve Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Dizide Deli Hikmet karakterine hayat veren Erdem Ergüney, sergilediği oyunculukla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. Kurtlar Vadisi hayranlarının hafızasına kazınan Erdem Ergüney'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşırmadan edemiyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney'in son hali...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 16:14
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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

İşte Kurtlar Vadisi efsanesi Deli Hikmet olmak üzere ünlülerin Kurtlar Vadisi ekibinin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

Necati Şaşmaz

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Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolündeydi! Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı

Necati Şaşmaz