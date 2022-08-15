Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırttı

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde reyting listelerini yıkıp geçmiş, her bölümü çok konuşulmuştu. Dizinin bitmesinin üzerinden seneler geçse de dizinin takipçileri halen tekrar başlayacağı ümidini kaybetmedi ve ara ara sosyal medyada 'dizi yeniden mi başlıyor?' söylentileri gündem olmakta... Dizinin başrolü Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) sevgilisi Elif' canlandıran (Özgü Namal) diziden ayrıldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu sonrasında evlenip çocuk sahibi olmuştu. Özgü Namal 2 yıl önce eşinin kaybıyla yıkılmıştı. Acı kaybının ardından magazin dünyasından uzaklaşan Özgü Namal şimdilerde ise ekranlardan uzak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Özgü Namal son olarak Oktay Kaynarca'nın setinde görüldü. Namal'ın değişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte bir zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerinin yıllar içindeki değişimi…