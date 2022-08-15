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Haberler Galeri Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırttı

Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırttı

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde reyting listelerini yıkıp geçmiş, her bölümü çok konuşulmuştu. Dizinin bitmesinin üzerinden seneler geçse de dizinin takipçileri halen tekrar başlayacağı ümidini kaybetmedi ve ara ara sosyal medyada 'dizi yeniden mi başlıyor?' söylentileri gündem olmakta... Dizinin başrolü Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) sevgilisi Elif' canlandıran (Özgü Namal) diziden ayrıldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu sonrasında evlenip çocuk sahibi olmuştu. Özgü Namal 2 yıl önce eşinin kaybıyla yıkılmıştı. Acı kaybının ardından magazin dünyasından uzaklaşan Özgü Namal şimdilerde ise ekranlardan uzak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Özgü Namal son olarak Oktay Kaynarca'nın setinde görüldü. Namal'ın değişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte bir zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerinin yıllar içindeki değişimi…

Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:26
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Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal’ın son hali görenleri şaşırttı

Kurtar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal’ın son hali görenleri şaşırttı

2020'de eşi Serdar Oral'ı toprağa veren ünlü oyuncu Özgü Namal, geçen gün dizi setini ziyarete gitti.

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Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal’ın son hali görenleri şaşırttı

2 YIL BOYUNCA GÖZLERDEN UZAK KALDI

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren ve son iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren Özgü Namal, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

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Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal’ın son hali görenleri şaşırttı

ESKİ ROL ARKADAŞINI ZİYERE ETTİ

Namal, Onur Tan'ın yönettiği ve eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin setini ziyaret etti.

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Kurtar Vadisi’nin Elif’i Özgü Namal eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Özgü Namal 2 yıl sonra Oktay Kaynarca’nın setinde görüldü! Özgü Namal’ın son hali görenleri şaşırttı

Tan, Özgü Namal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: