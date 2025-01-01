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Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

7 yıl önce Başak Dizer ile nikâh masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'yi Londra sokaklarında omzuna alıp gezdirdi. Ünlü oyuncu o anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:23
Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

Ekranların en yakışıklı oyuncularından biri olan Tatlıtuğ, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de zaman zaman oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

Stilist eşi Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Tatlıtuğ, 2022 yılında dünyaya gelen oğlu Kurt Efe ile paylaştığı yeni fotoğrafla yine gündem oldu.

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

Londra'da metro istasyonunda 2 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de bir video yayınladı.

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

OĞLUNU OMZUNDA GEZDİRDİ!

Oğlunu omzuna alıp gezdiren Tatlıtuğ'a takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

"ÖRNEK BABA"

O paylaşıma bazı takipçileri "Örnek baba", "Babalık çok yakıştı" yorumlarında bulunurken, bazıları da kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

İşte sosyal medyayı sallayan kareler...

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

İşte sosyal medyayı sallayan kareler...

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

İşte sosyal medyayı sallayan kareler...

Kurt Efe’yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe