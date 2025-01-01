01 Ocak 2025, Çarşamba
Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi! Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı hayranları bayıldı
7 yıl önce Başak Dizer ile nikâh masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'yi Londra sokaklarında omzuna alıp gezdirdi. Ünlü oyuncu o anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:23