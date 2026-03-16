Külliye’de "Kuruluş Orhan" rüzgarı! Dev kadro sevenleriyle buluştu

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 13:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen isimlerinin tam kadro katıldığı imza günü etkinliğine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

UNUTULMAZ BİR HATIRAYA İMZA ATTILAR Dizinin sevilen isimlerinin tam kadro katıldığı imza günü etkinliğine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'ndan Alina Boz'a, Şükrü Özyıldız'dan Mustafa Üstündağ'a kadar dev kadro hayranlarıyla hem fotoğraf çektirdi hem de unutulmaz bir hatıraya imza attılar.

BÜYÜK COŞKU Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre programın başlamasından saatler önce salonun önünde uzun kuyruklar oluştu. Hayranlar, oyuncuları büyük coşkuyla karşıladı.

"BURADA OLMAK ÇOK KIYMETLİ" Dizide Orhan Gazi karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu, "Burada olmak çok kıymetli. Sizlerle bu kadar yakından tanışmak çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.