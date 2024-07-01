Küçük İbo'daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

1997 yılında Türk televizyonlarında seyirciyle buluşan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenen Küçük İbo dizisi, Türkiye'nin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı. Dizinin Küçük İbo karakteri kadar dikkat çeken bir diğer isim ise Elmas karakteriydi. Elmas, dizide Küçük İbo'nun partneri olarak milyonların kalbini kazanmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Küçük İbo'da minik şarkıcının partneri olan sevimli kız çocuğunun kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu...