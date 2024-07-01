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Küçük İbo'daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

1997 yılında Türk televizyonlarında seyirciyle buluşan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenen Küçük İbo dizisi, Türkiye'nin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı. Dizinin Küçük İbo karakteri kadar dikkat çeken bir diğer isim ise Elmas karakteriydi. Elmas, dizide Küçük İbo'nun partneri olarak milyonların kalbini kazanmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Küçük İbo'da minik şarkıcının partneri olan sevimli kız çocuğunun kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 15:41 Güncelleme: 01.07.2024 15:41
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Küçük İbo’daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

90'lı yılların sonlarına doğru Türk televizyonlarında büyük ilgi gören Küçük İbo, dönemin sevilen çocuk şarkıcılarından biriydi. Kendi adının verildiği dizi ve filmlerle de bu popülerliğini pekiştirmişti.

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Küçük İbo’daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

Küçük İbo dizisinde minik şarkıcının partneri olan sevimli kız çocuğunun kim olduğu merak konusu oldu. Küçük İbo'nun Elmas'ı olan, şimdilerde ise yer aldığı dizi ve filmlerle fırtınalar estiren güzel oyuncu Ceyda Ateş'ten başkası değil.

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Küçük İbo’daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

Tiyatroyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde tanışan Ceyda Ateş, Küçük İbo'dan önce Erguvan Yolları ve Hayat Bağları gibi projelerde de rol aldı. Küçük İbo'dan sonra Üvey Baba ile kariyerine devam eden çocuk yıldız, küçük yaşına rağmen her dönem setlerdeydi.

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Küçük İbo’daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdi. Çiftin, Talia adında bir kız çocuğu bulunuyor.

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Küçük İbo’daki küçük kız bakın hangi ünlüymüş! Kimse tahmin edemiyor! Güzel oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde...

İşte Küçük İbo'nun Elmas'ı ve diğer oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...