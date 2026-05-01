Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:15 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2026 12:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Askerden döner dönmez gemileri yaktı! Kubilay Aka'nın terhis sonrası, eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı sosyal medyadan silmesi, magazin dünyasında "yasak aşk" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, vatani görevini tamamlayarak sivil hayata hızlı bir dönüş yaptı. 12 Mart 2026'da dizisinin final yapmasının ardından Bilecik'teki birliğine teslim olan 31 yaşındaki oyuncu, 21 günlük bedelli askerlik sürecini noktalayarak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde terhis oldu.

Askerlik dönemine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Aka, paylaşımına "Güzel anılar ve dostlarla bir hikâyeyi daha geride bıraktık" notunu düştü. Ancak ünlü oyuncunun terhis olur olmaz dijital dünyada yaptığı hamleler, paylaştığı duygusal karelerden daha çok ses getirdi.

İLK İŞ TAKİBİ BIRAKTI: SELAHATTİN PAŞALI İLE İPLER KOPTU Sivil hayatına döner dönmez sosyal medya hesabında geniş çaplı bir temizliğe girişen Kubilay Aka, "Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı. Aka'nın bu hamlesi, magazin dünyasında Paşalı hakkında çıkan "yasak aşk" iddialarıyla ilişkilendirildi.

"YASAK AŞK" İDDİALARINA YALANLAMA Hatırlanacağı üzere, Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile bir yakınlaşma yaşadığı öne sürülmüş; hatta Ece Erken, "Gel Konuşalım" programında bu ihanetin yazışmalar aracılığıyla eşi Lara Tümer Paşalı tarafından yakalandığını iddia etmişti. Paşalı çifti, evliliklerinde ufak sorunlar olduğunu kabul etse de "üçüncü kişi" iddialarını sert bir dille yalanlamıştı.