Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu

Askerden döner dönmez gemileri yaktı! Kubilay Aka'nın terhis sonrası, eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı sosyal medyadan silmesi, magazin dünyasında "yasak aşk" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 1

Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, vatani görevini tamamlayarak sivil hayata hızlı bir dönüş yaptı. 12 Mart 2026'da dizisinin final yapmasının ardından Bilecik'teki birliğine teslim olan 31 yaşındaki oyuncu, 21 günlük bedelli askerlik sürecini noktalayarak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde terhis oldu.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 2

Askerlik dönemine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Aka, paylaşımına "Güzel anılar ve dostlarla bir hikâyeyi daha geride bıraktık" notunu düştü. Ancak ünlü oyuncunun terhis olur olmaz dijital dünyada yaptığı hamleler, paylaştığı duygusal karelerden daha çok ses getirdi.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 3

İLK İŞ TAKİBİ BIRAKTI: SELAHATTİN PAŞALI İLE İPLER KOPTU

Sivil hayatına döner dönmez sosyal medya hesabında geniş çaplı bir temizliğe girişen Kubilay Aka, "Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı. Aka'nın bu hamlesi, magazin dünyasında Paşalı hakkında çıkan "yasak aşk" iddialarıyla ilişkilendirildi.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 4

"YASAK AŞK" İDDİALARINA YALANLAMA

Hatırlanacağı üzere, Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile bir yakınlaşma yaşadığı öne sürülmüş; hatta Ece Erken, "Gel Konuşalım" programında bu ihanetin yazışmalar aracılığıyla eşi Lara Tümer Paşalı tarafından yakalandığını iddia etmişti. Paşalı çifti, evliliklerinde ufak sorunlar olduğunu kabul etse de "üçüncü kişi" iddialarını sert bir dille yalanlamıştı.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 5

ALYANS GERİ GELDİ

Lara Paşalı ise kısa bir süre önce kaldırdığı tüm fotoğrafları profiline geri yükleyerek, parmağındaki alyansla bir paylaşım yapmıştı.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 6

ESKİ SEVGİLİYE ENGEL ŞOKU!

Kubilay Aka'nın sosyal medya operasyonundaki tek kurbanı Selahattin Paşalı olmadı. Aka'nın, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı da sosyal medya hesaplarından engellediği iddia edildi.

Kubilay Aka’dan asker dönüşü olay hamle! Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'la ipler koptu 7

Sancaktutan, geçtiğimiz haftalarda aralarındaki ayrılığa rağmen Aka'yı askerde ziyaret ederek herkesi şaşırtmıştı. Ancak terhis sonrası gelen bu "engelleme" hamlesi, ikili arasındaki iplerin bu ziyaretle de düzelmediğini ve köprülerin tamamen atıldığını kanıtlar nitelikte.

