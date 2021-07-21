21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle
İngiliz Kraliye Ailesi'nden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarla krize neden olan Prens Harry, ailesine karşı yeniden harekete geçti. Harry ve ailesi arasında "her şey sakinleşebilir" düşüncesi hakimken aniden, atılan yeni adım nedeniyle yine aile ilişkileri yeniden sallantıya girdi. Prens Harry yeni hamlesiyle bu kez babaannesi Kraliçe Elizabeth'i karşısına aldı.
Giriş Tarihi: 21.07.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 17:00
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