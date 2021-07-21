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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

İngiliz Kraliye Ailesi'nden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarla krize neden olan Prens Harry, ailesine karşı yeniden harekete geçti. Harry ve ailesi arasında "her şey sakinleşebilir" düşüncesi hakimken aniden, atılan yeni adım nedeniyle yine aile ilişkileri yeniden sallantıya girdi. Prens Harry yeni hamlesiyle bu kez babaannesi Kraliçe Elizabeth'i karşısına aldı.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 17:00
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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

Prens Harry'nin 20 milyon dolara bir kitap anlaşması yaptığı ve anılarını kaleme alacağı bir kitap hazırlayacağı haberleri basına yansıdı. Harry'nin "prens olarak doğan adamı değil dönüştüğüm adamı anlatacağım" dediği kitap daha şimdiden İngiliz kraliyet ailesini rahatsız etti. Oprah Winfrey, röportajında isim vermeden İngiliz kraliyet ailesini "ırkçılıkla" ve karısı Meghan Markle'ı intihar düşüncesine sürüklemekle suçlayan Prens Harry'nin, kitabında ne tür açıklamalar yapacağı ise merak konusu.

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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Prens Harry'nin kaleme alacağı ve anılarını anlatacağı kitabında ailesinden kimleri hedef alacağı, kimleri "ateşe" atacağı da henüz bilinmiyor. Fakat gelecek yıl yayınlanması planlanan kitabın zamanlaması ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Harry'nin kitabı, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamalarıyla çakışıyor. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre de bu durum, Kraliçe'yi de ailenin diğer üyelerini de kızdırdı.

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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

PLATİN JÜBİLE'YE DENK GELİYOR

2022'de tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe'nin platin jubilesinin, Harry'nin kitabının gölgesinde kalacağı konuşuluyor. Hatta Harry'nin kitabının piyasaya çıkacağı tarihin de kasıtlı biçimde bu özel kutlamaya denk getirildiği ileri sürülüyor. Yine Saray kaynaklarına göre, Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jubilesi'si için torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'e gönderdiği davetiyeyi de iptal edebilir.

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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

'HARRY'NİN TABUTUNA SON ÇİVİ'

Bu gelişmelerle ilgili bazı iddialar da ortalıkta dolaşmaya ve basına yansımaya başladı. Kraliyet ailesi üzerine yazdıkları haberlerle tanınan uzmanlar, bu anı kitabıyla Harry'nin tabutuna son çivinin de çakıldığını ileri sürüyor. Uzmanlara göre aile üyeleri Harry'nin kitabında neler yazacağını, kimleri ateş hattına bırakacağını merak ediyor. Bir başka deyişle Prens Harry'nin 2022 yılında piyasaya çıkacak olan kitabı, İngiliz kraliyet ailesi için yeni bir korku kaynağı.

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Kraliyette kriz! Prens Harry’den yeni hamle

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Prens Harry'nin, 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı anı kitabı üzerinde bir süredir çalıştığı öne sürülüyor. Kitabı kaleme alacak olan hayalet yazarın ise bol ödüllü bir "kalem erbabı" J.R. Moehringer olduğu belirtiliyor. Hatta Prens Harry ile J.R. Moehringer'i tanıştıran kişinin de George Clooney olduğu da yine ileri sürülenler arasında.