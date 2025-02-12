Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

YAŞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Gerçek yaşı 38 olan Merve Dizdar'a bazı sosyal medya kullanıcıları, "Genç oyuncu bulamamışlar" derken, bazıları da "Rolüne gayet yakışmış", "Üniversite öğrencisi çok genç olmaz zaten" diyerek Dizdar'ı destekledi.