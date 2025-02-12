12 Şubat 2025, Çarşamba
Kral Kaybederse'nin Fadi'si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?
Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin kadrosunda olduğu Kral Kaybederse'de Fadi rolünü canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizide üniversite öğrencisini oynayan ve eleştirilerin hedefi olan Dizdar'ın gerçek yaşı merak edildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:45