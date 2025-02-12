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Kral Kaybederse'nin Fadi'si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin kadrosunda olduğu Kral Kaybederse'de Fadi rolünü canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizide üniversite öğrencisini oynayan ve eleştirilerin hedefi olan Dizdar'ın gerçek yaşı merak edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:45
Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

"Masumlar Apartmanı", "Ömer", "Kavak Yelleri", "Erşan Kuneri", "Doksanlar" gibi dizilerde rol alan oyuncu Merve Dizdar, şimdi de yeni dizisiyle adından söz ettirmeye başladı.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Ünlü oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizi "Kral Kaybederse"de "Fadi" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Ünlü oyuncu, ilk bölümün ardından sosyal medyanın diline düştü.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Dizide 21 yaşında bir üniversite öğrencisini canlandıran Merve Dizdar'ın gerçek yaşı merak edilip araştırılmaya başladı.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

YAŞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Gerçek yaşı 38 olan Merve Dizdar'a bazı sosyal medya kullanıcıları, "Genç oyuncu bulamamışlar" derken, bazıları da "Rolüne gayet yakışmış", "Üniversite öğrencisi çok genç olmaz zaten" diyerek Dizdar'ı destekledi.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Öte yandan Dizdar, geçtiğimiz yıl bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girmişti.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Başarılı oyuncu, 2018'de Gürhan Altundaşar ile evlenmiş ve 2021'de boşanmıştı.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Cihan Ayger ise 2020'de Elif Boyner ile nikâh masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra da boşanmıştı.

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger

Kral Kaybederse’nin Fadi’si yaşıyla gündem oldu! Merve Dizdar bakın kaç yaşında?

Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger