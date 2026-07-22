Köy hayatından vazgeçecek mi? 10 yıldır sahneye çıkmayan Özlem Tekin’e rekor teklif

2016 yılında İstanbul'u terk ederek Muğla'da yaşamaya başlayan rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin'e, sahnelere dönmesi için dikkat çeken bir teklif yapıldı. Organizatörlerin, 10 konser karşılığında sanatçıya yaklaşık 94 milyon TL teklif ettiği öne sürüldü.

Rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Özlem Tekin, şöhretin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp gözlerden uzaklaşmayı seçmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Tekin, müziği bırakarak inzivaya çekilmiş ve sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı.

Son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlayan Özlem Tekin, Muğla'nın Milas ilçesinde bir köye yerleşerek burada muhtar azası olmuştu. Çiftlik hayatı kuran ünlü ismin bir süre sonra Milas'taki evini kapatarak Bodrum Gündoğan'da bulunan annesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

KÖY HAYATINI BIRAKMASI İÇİN SERVET TEKLİF EDİLDİ! Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, müzik yapımcıları Özlem Tekin'i yeniden sahnelere döndürmek için harekete geçti. Organizatörlerin, sanatçıya yalnızca 10 konser vermesi karşılığında 2 milyon dolar, yani yaklaşık 94 milyon TL teklif ettiği öne sürüldü.

Doğayla iç içe yaşamını sürdüren Özlem Tekin'in, söz konusu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi. Sanatçının yeniden sahnelere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ÖZLEM TEKİN KİMDİR? 18 Kasım 1971'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen Özlem Tekin, müzik kariyerine Türkiye'nin ilk kadın rock gruplarından biri olan Volvox'ta başladı. Şebnem Ferah ile aynı grupta yer alan Tekin, kısa sürede dikkat çeken vokali ve sahne enerjisiyle adından söz ettirdi. Volvox'un dağılmasının ardından solo kariyerine yönelen Özlem Tekin, peş peşe çıkardığı albümlerle Türk rock müziğinin en başarılı kadın sanatçıları arasında yer aldı. "Aşk Her Şeyi Affeder Mi?", "Dağları Deldim", "Duvaksız Gelin", "Yar Bana Varmadı" ve "Kargalar" gibi şarkıları geniş kitlelere ulaşırken, asi imajı ve özgün yorumu müzikseverlerden büyük ilgi gördü.