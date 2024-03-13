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Köy hayatı yaşıyor! Gizem Karaca'nın lüks evi hayran bıraktı! "Rehabilitasyon merkezi gibi"

ATV'nin geçtiğimiz günlerde final yapan dizisi Safir'de Güneş karakterini canlandıran Gizem Karaca, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e taşınmıştı. Köy hayatı yaşamaya başlayan güzel oyuncu, evinin bahçesinden görüntüler paylaşmıştı. İşte, Gizem Karaca'nın lüks evi...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:23
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Safir dizisinin Güneş’iydi! Köye yerleşen Gizem Karaca’nın lüks evi hayran bıraktı! Doğayla iç içe terapi gibi...

Güzel Köylü dizisiyle de tanınan ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evliliklerinin ardından İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başladı. İşte ünlü çiftin doğa ile iç içe olan havuzlu evi...

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Safir dizisinin Güneş’iydi! Köye yerleşen Gizem Karaca’nın lüks evi hayran bıraktı! Doğayla iç içe terapi gibi...

Ekranların sevilen isimlerinden olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evliliği sonrası İstanbul'u terk etti.

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Safir dizisinin Güneş’iydi! Köye yerleşen Gizem Karaca’nın lüks evi hayran bıraktı! Doğayla iç içe terapi gibi...

EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Ege'de köy hayatı yaşayan Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

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Safir dizisinin Güneş’iydi! Köye yerleşen Gizem Karaca’nın lüks evi hayran bıraktı! Doğayla iç içe terapi gibi...

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul'u sevmiyor, ben onu İzmir'den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya'da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

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Safir dizisinin Güneş’iydi! Köye yerleşen Gizem Karaca’nın lüks evi hayran bıraktı! Doğayla iç içe terapi gibi...

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.