13 Mart 2024, Çarşamba
Köy hayatı yaşıyor! Gizem Karaca'nın lüks evi hayran bıraktı! "Rehabilitasyon merkezi gibi"
ATV'nin geçtiğimiz günlerde final yapan dizisi Safir'de Güneş karakterini canlandıran Gizem Karaca, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e taşınmıştı. Köy hayatı yaşamaya başlayan güzel oyuncu, evinin bahçesinden görüntüler paylaşmıştı. İşte, Gizem Karaca'nın lüks evi...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:23
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