Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu yazdı:

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."