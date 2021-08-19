25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Süt Kardeşler adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Emine Ün geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastanede tedavisi devam eden oyuncunun annesinden de kötü haber geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:17
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