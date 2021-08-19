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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Süt Kardeşler adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Emine Ün geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastanede tedavisi devam eden oyuncunun annesinden de kötü haber geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:17
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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren ve 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönmeye hazırlanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Ün, kendisiyle birlikte Covid 19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.

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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"

Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" derken, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu yazdı:

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."

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Koronavirüse yakalanmıştı! Emine Ün’ün annesi yoğun bakıma kaldırıldı

"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."