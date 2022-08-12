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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?
Süperstar Ajda Pekkan'ın geçen günlerde koronavirüse yakalandığı haberi sevenlerini korkmuştu. Ajda Pekkan'ın ileri yaşı hayranlarının korkusunu ikiye katlamıştı. Mehmet Yüzüak, Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuna ilişkin "İnsanlar seni Allah'a havale etmemişler. Allah'a emanet etmişler." dedi. 76 yaşında koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:32Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 11:36