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Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Süperstar Ajda Pekkan'ın geçen günlerde koronavirüse yakalandığı haberi sevenlerini korkmuştu. Ajda Pekkan'ın ileri yaşı hayranlarının korkusunu ikiye katlamıştı. Mehmet Yüzüak, Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuna ilişkin "İnsanlar seni Allah'a havale etmemişler. Allah'a emanet etmişler." dedi. 76 yaşında koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 11:36
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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte Ajda Pekkan'ın son hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Ajda Pekkan, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Bu haber sevenlerinin yüzünü güldürdü. Sanatçının söz yazarı dostu Mehmet Yüzüak, sosyal medyada mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

"SENİ ALLAH'A EMANET ETMİŞLER"

"İnsanlar seni Allah'a havale etmemiş ona emanet etmişler. Geçmiş olsun canım."

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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Söz yazarı Mehmet Yüzüak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Ajda Pekkan'ın Kovid-19'u yendiğini duyurdu.

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Koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Ajda Pekkan’dan haber var! Süperstar Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu nasıl?

Sanatçının iyileşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Yüzüak, paylaşımına şöyle devam etti:

"Hastalığın sürecinde anladım ki; insanlar seni Allah'a havale etmemişler. Allah'a emanet etmişler.