08 Nisan 2022, Cuma
Koray Candemir'den annesine son veda! Cenazede konuşamadı
Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. 81 yaşında olan Solmaz Candemir, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcıyı acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:05
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