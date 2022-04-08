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Koray Candemir'den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. 81 yaşında olan Solmaz Candemir, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcıyı acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:05
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Koray Candemir’den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

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Koray Candemir’den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.

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Koray Candemir’den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Koray Candemir’den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

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Koray Candemir’den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.