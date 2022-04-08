Koray Candemir'den annesine son veda! Cenazede konuşamadı

Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. 81 yaşında olan Solmaz Candemir, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcıyı acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.