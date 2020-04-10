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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerine ara veren ve Muğla'daki evinde karantinaya giren Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti. 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için bunu yaptığını söyleyen Avcı "Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın." dedi. Koray Avcı'yı sakalsız görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:51
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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

Corona virüs salgını nedeniyle konserlerine ara veren Koray Avcı, Muğla'daki evine gitti. Ünlü şarkıcı, 12 yıl sonra sürpriz bir karar vererek sakallarını kesti.

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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için sakallarını kestiğini belirten Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"Çok uzun zaman oldu. En son sakallarımı kestiğimde 18 yaşındaydım. Kırmızı çizgilerimi sizler için darma duman ediyorum.

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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

Beni sakallı görmek isteyenler bir hafta sabretmeli. Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır."

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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

"Konumuza dönecek olursak; İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın. Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum."

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Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

"Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum. Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın. Hepinizi çok özledim."