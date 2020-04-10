Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti! Tanınmaz hale geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerine ara veren ve Muğla'daki evinde karantinaya giren Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti. 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için bunu yaptığını söyleyen Avcı "Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın." dedi. Koray Avcı'yı sakalsız görenler ise tanımakta güçlük çekti.