20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bir ünlünün klibinde oynayan Tınmaz'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Serkan Tınmaz'ın klip fotoğrafları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:07
  • 1
  • 100
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut'a hayat veren ve Nursema'nın aşkı olan oyuncu Serkan Tınmaz, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncu, hakkında çıkan gerçekle herkesi şaşırttı.

  • 2
  • 100
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Dizide sık sık şarkı performanslarını izlediğimiz Tınmaz, eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

  • 3
  • 100
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Nursema'yla yaşadığı aşkla hepimizin gönlüne taht kuran oyuncu, ünlü şarkıcının klibinde oynadı.

  • 4
  • 100
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Derya Uluğ'nun "Yürek mi Yedin?" klibinde oynayan Tınmaz'ın görüntüleri hayranlarını şoke etti.

  • 5
  • 100
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Öte yandan ünlülerin eski eşlerinin ve sevgililerini sizler için derledik. Bakın kimin kiminle birlikteymiş...