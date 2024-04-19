Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü şarkıcının klibinde oynamış...

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bir ünlünün klibinde oynayan Tınmaz'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Serkan Tınmaz'ın klip fotoğrafları...