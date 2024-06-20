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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali 'Hiç değişmemiş' dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerden tanıdığımız Feyza Civelek hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu meğer yıllar önce Merve Boluğur'un başrolünde olduğu fenomen dizide rol almış. İşte Feyza Civelek'in eski görüntüleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 10:29 Güncelleme: 20.06.2024 10:29
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali ’Hiç değişmemiş’ dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali ’Hiç değişmemiş’ dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Adını "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı zengin ve şımarık kız rolüyle duyuran Civelek, sevenleri tarafıdnan yakın takibe alındı. Ünlü oyuncu hakkında çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali ’Hiç değişmemiş’ dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Civelek, bir dönem oyuncu Merve Boluğur'un başrolünde olduğu fantastik çocuk dizisi Acemi Cadı'da müdür Dilaver'in yeğeni Ece olarak karşımıza çıkmış.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali ’Hiç değişmemiş’ dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali ’Hiç değişmemiş’ dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Feyza Civelek'in geçmiş yıllara ait görüntüsünü görenler 'Hiç değişmemiş', 'Minikleri hala aynı' gibi yorumlarda bulundu.