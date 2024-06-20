Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ilk o dizide oynamış! Eski hali 'Hiç değişmemiş' dedirtti! 17 yaşındayken Merve Boluğur ile birlikte...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerden tanıdığımız Feyza Civelek hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu meğer yıllar önce Merve Boluğur'un başrolünde olduğu fenomen dizide rol almış. İşte Feyza Civelek'in eski görüntüleri...