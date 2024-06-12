12 Haziran 2024, Çarşamba
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! 'Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı' iddiaları ortalığı karıştırdı
Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, hakkında çıkan iddialarla magazin gündemindeki yerini koruyor. Alasya için "Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı" gibi iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sessizliğini bozan ünlü isim, iddiaları ortaya atan bir kullanıcıya ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:24
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