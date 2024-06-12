Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Konuk olduğu bir programda "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O küçük nezaket kuralları bile kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. 'Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum?' diye kendimi sorguluyorum. Kadın-erkek dengesi bozuldu. Bunlar nezaket kuralıdır ve ilk öğrenilen şeylerdir. Yeni nesilde böyle bir bilgi hiç yok"