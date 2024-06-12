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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! 'Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı' iddiaları ortalığı karıştırdı

Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, hakkında çıkan iddialarla magazin gündemindeki yerini koruyor. Alasya için "Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı" gibi iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sessizliğini bozan ünlü isim, iddiaları ortaya atan bir kullanıcıya ateş püskürdü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:24
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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncu Evrim Alasya "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Konuk olduğu bir programda "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O küçük nezaket kuralları bile kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. 'Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum?' diye kendimi sorguluyorum. Kadın-erkek dengesi bozuldu. Bunlar nezaket kuralıdır ve ilk öğrenilen şeylerdir. Yeni nesilde böyle bir bilgi hiç yok"

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncu, bu sefer de sosyal medyada dolaşan şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Alasya'nın son olarak X'te (Twitter) bir kullanıcının ortaya attığı bu iddialara karşı sert bir şekilde yanıt vermesi dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Bunun üzerine Evrim Alasya'dan jet hızıyla yanıt geldi. Alasya, "Hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum" dedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya suskunluğunu bozdu! ’Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı’ iddiaları ortalığı karıştırdı

Giderek alevlenen konuşmada karşı taraf iddialarını şöyle sürdürdü: "Akrep dizisi setinde kostüm ekibinden bir kızı 'Beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun' gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız,