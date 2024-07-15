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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin de oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı. Emanet dizisiyle yıldızı parlayan Türkoğlu, bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşamış. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu yıllar önce bakın kiminle sevgiliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:48 Güncelleme: 15.07.2024 10:49
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

Bir dönem günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

Özel hayatıyla mercek altına alınan Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş! Eski aşklar aynı dizide...

İşte Sıla Türkoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...