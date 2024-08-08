08 Ağustos 2024, Perşembe
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...
Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran Türkoğlu'nun annesi de merak edilip araştırılmaya başladı.Türkoğlu'nun annesiyle birlikte verdiği poz, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kızılcık Şerbeti Doğa'nın gerçek hayattaki annesi...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:38