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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran Türkoğlu'nun annesi de merak edilip araştırılmaya başladı.Türkoğlu'nun annesiyle birlikte verdiği poz, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kızılcık Şerbeti Doğa'nın gerçek hayattaki annesi...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:38
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Duru güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Sıla Türkoğlu sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu, ilk olarak Ağlama Anne dizisiyle ekranlara geldi. Oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Emanet dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti'yle yıldızı parlayan Türkoğlu, şimdi de annesiyle gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Anne-kızı yan yana görenler, "Hık demiş burnundan düşmüş', 'Güzelliğinin sebebi belli oldu', 'Aynı annesi' gibi yorumlarda bulundu. İşte Sıla Türkoğlu başta olmak üzere diğer ünlülerin anneleri...

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu güzelliğini annesine borçluymuş! Böyle benzerlik görülmedi...

Kenan İmirzalıoğlu ve annesi