Kızılcık Şerbeti'nde fişek gibi ayrılık kararı! Umut diziden ayrıldı yerine...

Beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin 57. bölümünden yayınlanan ilk fragman, izleyicileri büyük bir heyecanla karşılıyor. Önceki bölümde Alev ve Pembe arasındaki olaylar beklenmedik bir trajediye dönüşmüş, bu durum tüm karakterlerin hayatını alt üst etmişti. Yeni fragman ise izleyicilere gelecek bölümde neler olacağı konusunda ipuçları veriyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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