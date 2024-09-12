12 Eylül 2024, Perşembe
Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...
30 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Dizinin 2. sezon 1. fragmanı hala yayınlanmazken yeni sezonda da olaylar bir hayli karışacak gibi görünüyor. Diziye geçtiğimiz sezon sonlara doğru katılan Vahid karakteri bu sezonda Cüneyd'e karşı Zeynep'i bir koz olarak kullanacak. Meryem'i ise parmaklıklar arkasında göreceğiz. İşte yeni sezona dair detaylar..
Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:22