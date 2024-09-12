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Haberler Galeri Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

30 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Dizinin 2. sezon 1. fragmanı hala yayınlanmazken yeni sezonda da olaylar bir hayli karışacak gibi görünüyor. Diziye geçtiğimiz sezon sonlara doğru katılan Vahid karakteri bu sezonda Cüneyd'e karşı Zeynep'i bir koz olarak kullanacak. Meryem'i ise parmaklıklar arkasında göreceğiz. İşte yeni sezona dair detaylar..

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:22
Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

Kızıl Goncalar, 30 Eylül'de ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken izleyiciler yeni gelişmeleri merakla bekliyorlar. İlk sezonuyla ilgi toplayan dizinin yeni sezonu şaşırtacak sürpriz gelişmelerle dolu olacak. Sezona yeni katılan Lokman karakteri, Cüneyd'in hayatında büyük değişimlere yol açarken, dizinin olay örgüsünü de köklü bir şekilde değiştirecek. Heyecan dolu yeni sezon, Cüneyd'in derinleşen içsel mücadelelerine odaklanarak izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

Kızıl Goncalar 2. Sezon Fragmanı Geldi Mi?

Dizinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

2. Sezon 1. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Başrollerinde Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar, ikinci sezonuyla izleyicilerini karşılamaya hazırlanıyor. 30 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon, Lokman karakterinin hikâyeye katılmasıyla birlikte dizinin temposu ve dramatik yapısı daha da yoğunlaşacak. Cüneyd'in akıl hocasıyla kurduğu bağ, seyirciyi derin bir psikolojik yolculuğa çıkaracak.

Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

Vahid ve Cüneyd'in Hesaplaşması Devam Ediyor

Dizinin merkezinde yer alan Cüneyd ve babası Vahid arasındaki çalkantılı ilişki, ikinci sezonda daha da gerilimli hale geliyor. Vahid'in gelişinin ardından, oğlu Cüneyd'le olan hesaplaşması dizinin ana konularından biri olmaya devam edecek. Zalimliğiyle nam salmış Vahid, Zeynep'e zor günler yaşatırken, izleyiciler Vahid'in acımasızlığını sınırlarını daha yakından görecek.

Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

Zeynep ve Annesi Meryem'in Zorlu Mücadelesi

Dizinin bir diğer dikkat çekici hikâyesi ise Zeynep'in annesi Meryem'in başına gelen şok edici olaylarla devam edecek. Hapse düşen Meryem'in, burada tanışacağı Kevser karakteriyle olan ilişkisi de dizinin ikinci sezonuna damga vuracak.