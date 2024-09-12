Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı: Meryem hapse girecek, Zeynep ise...

2. Sezon 1. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Başrollerinde Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar, ikinci sezonuyla izleyicilerini karşılamaya hazırlanıyor. 30 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon, Lokman karakterinin hikâyeye katılmasıyla birlikte dizinin temposu ve dramatik yapısı daha da yoğunlaşacak. Cüneyd'in akıl hocasıyla kurduğu bağ, seyirciyi derin bir psikolojik yolculuğa çıkaracak.