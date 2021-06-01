Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava

İngiliz gazetesi The Mirror'a göre, Heidi Klum'un babası Günther Klum torunu Leni'nin ismini ticari marka olarak tescil ettirdi. Günther Klum ayrıca torunu Leni'nin takma adı olan Mausekatze'yi (fare kedisi) de ticari marka haline getirdi. Bu işlemleri kızı Heidi'ye haber vermeden, Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu'na (EUIPO) gizlice başvurarak yapan Günther Klum, Leni'nin adını artık kozmetik, müzik ve modada kullanabilecek.