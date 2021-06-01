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Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava
Süper manken Heidi Klum modelliğe yeni başlayan 17 yaşındaki kızı Leni'nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum'a karşı hukuk mücadelesi veriyor. Günther Klum, Instagram'da kızının avukatlarının gönderdiği belgelerle birlikte "Beni bir de hapisle tehdit ediyorsun!" ifadesini paylaşarak tepkisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:29
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Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava
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Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava
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- 47
Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava
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- 47
Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava
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- 47
Kızı için babasını hapse attıracak! Heidi Klum'dan Günther Klum’a dava