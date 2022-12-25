Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Rol aldıkları dizi, film ve reklam filmlerinden servet kazanan ünlü isimlerin 2023 yılında ekrandan kazanacakları ücretler belli oldu. Uzun bir aranın ardından ekrana geri dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başından kazanacağı ücret dudak uçuklatırken rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı ikiye katladığı görüldü. İşte ekranların sevilen oyuncularının 2023 yılı yeni sezonunda alacakları ücretler...