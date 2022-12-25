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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Rol aldıkları dizi, film ve reklam filmlerinden servet kazanan ünlü isimlerin 2023 yılında ekrandan kazanacakları ücretler belli oldu. Uzun bir aranın ardından ekrana geri dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başından kazanacağı ücret dudak uçuklatırken rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı ikiye katladığı görüldü. İşte ekranların sevilen oyuncularının 2023 yılı yeni sezonunda alacakları ücretler...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 13:35
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Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Uzun bir aranın ardından ekrana geri dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başından kazanacağı ücret dudak uçuklatırken rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı ikiye katladığı görüldü. İşte ekranların sevilen oyuncularının 2023 yılı yeni sezonunda alacakları ücretler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Neslihan Atagül: 250 bin TL

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Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

İbrahim Çelikkol: 250 bin TL

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Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Birce Akalay: 250 bin TL

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Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’yı ikiye katladı

Ebru Şahin: 300 bin TL