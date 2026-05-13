Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 aylık tatil rotası belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, yazı erken getirdi. Tarzı ve karizmasıyla her adımı olay olan yakışıklı oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için eşi ve oğluyla Bodrum'a kaçtı.

Türkiye'nin hem oyunculuğu hem de karizmasıyla en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz sezonunu erkenden açtı. Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve son dönemdeki dijital projeleriyle kariyerinde zirveyi koruyan Tatlıtuğ, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

TATLITUĞ'DAN ERKEN TATİL STARTI Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; ünlü oyuncu, stilist eşi Başak Dizer ve "altın saçlı" oğlu Kurt Efe ile birlikte Bodrum'a uçtu. Gözlerden uzak ama huzurlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftin, ağustos ayının başına kadar Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDEYDİ Geçtiğimiz günlerde doğal kumral tonlarına veda ederek saçlarını iddialı bir sarıya boyatan Tatlıtuğ, radikal imaj değişikliğiyle adından söz ettirmişti.

Eşi Başak Dizer'in objektifine verdiği pozlarla stilindeki bu değişimi gözler önüne seren 42 yaşındaki oyuncu, yeni tarzıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu.