Kıvanç Tatlıtuğ'dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe'yle poz verdi! "Evlat bak bakalım..."

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaştığı pozu adeta yürekleri ısıttı. Oyuncunun, eşi ve oğluyla birlikte çekilmiş bu fotoğrafına duygusal bir mesaj eklemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşım...