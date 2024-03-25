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Kıvanç Tatlıtuğ'dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe'yle poz verdi! "Evlat bak bakalım..."

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaştığı pozu adeta yürekleri ısıttı. Oyuncunun, eşi ve oğluyla birlikte çekilmiş bu fotoğrafına duygusal bir mesaj eklemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 16:42
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! Evlat bak bakalım...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! Evlat bak bakalım...

Çift, oğulları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! Evlat bak bakalım...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! Evlat bak bakalım...

Oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göz önünde bulundurmayı tercih etmeyen Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan duygusal paylaşım! Minik oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! Evlat bak bakalım...

40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.