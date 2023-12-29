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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Başak Dizer'le evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl baba olma sevinci yaşamıştı. Zamanının büyük kısmını oğlu ile geçiren oyuncu, ortaya çıkan yeni videolarıyla gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video hayran bıraktı. Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:27
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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak oğlu Kurt Efe ile eğlenceli halleri beğeni topladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan her anı büyük ilgi görüyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video hayran bıraktı.

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  • 212
Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sosyal medyayı salladı! Videoları kalpleri ısıttı

Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı.