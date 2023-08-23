Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "Hangi ara büyüdü!”

2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, geçtiğimi yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift, burada kameralara yakalanmış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu ilk kez görüntülenmişti. Günlerce konuşulan Kurt Efe'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kurt Efe'nin köpek gezdirdiği anlar yoğun ilgi görürken "Hangi ara büyüdü ki", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte o anlar...