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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "Hangi ara büyüdü!”

2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, geçtiğimi yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift, burada kameralara yakalanmış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu ilk kez görüntülenmişti. Günlerce konuşulan Kurt Efe'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kurt Efe'nin köpek gezdirdiği anlar yoğun ilgi görürken "Hangi ara büyüdü ki", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.08.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 17:10
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Hangi ara büyüdü!”

Oyuncu Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Hangi ara büyüdü!”

Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü çift, burada kameralara yansımış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu ilk kez görüntülenmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Hangi ara büyüdü!”

Günlerce konuşulan Kurt Efe'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Hangi ara büyüdü!”

Ünlü oyuncunun minik oğlu, sevimli dostunu tasmayla gezdirirken kayıt altına alındı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Hangi ara büyüdü!”

Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kurt Efe için Hangi ara büyüdü ki", "Maşallah" yorumları yapıldı.