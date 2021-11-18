18 Kasım 2021, Perşembe
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ'un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den bebek müjdesi geldi. Dizer yaptığı açıklamada üç aylık hamile olduğunu söyledi. Haber sevenleri tarafından sevinçle karşılanırken gözler ikilinin düğününe katılmayan Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'a çevrildi. 2. Sayfa programına bağlanan anne Tatlıtuğ, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Tatlıtuğ, heyecandan konuşmakta zorluk çekti.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:37
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