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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ'un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ'un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den bebek müjdesi geldi. Dizer yaptığı açıklamada üç aylık hamile olduğunu söyledi. Haber sevenleri tarafından sevinçle karşılanırken gözler ikilinin düğününe katılmayan Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'a çevrildi. 2. Sayfa programına bağlanan anne Tatlıtuğ, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Tatlıtuğ, heyecandan konuşmakta zorluk çekti.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:37
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, beş yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift bebek heyecanı yaşıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

Başak Dizer, '2. Sayfa' programına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansıdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

Nurten Tatlıtuğ, çiftin Paris'teki nikalarına katılmamış, o dönem evliliğe onay vermediği yönünde haberlerle gündeme gelmişti.