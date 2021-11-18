Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek müjdesi! Tatlıtuğ’un annesinden ilk yorum geldi: Dualarım karşılıksız kalmadı

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.