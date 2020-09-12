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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Çiftin şikâyetinin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi. Tatlıtuğ, eşi ve kendisi hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 13:42
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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikâyetin ardından sosyal medyada Başak Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşıldığı iddia edilmiş, çiftin tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

Haberlerin sık sık farklı versiyonlarla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Tatlıtuğ, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı:

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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

2 sene önce şikayet ettiğimiz ve suçunu itiraf eden Sinan A. isimli şahıs, aslında ünlü genç bir kadın oyuncuyu rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri. Bu hastalığına dair mahkemelerce hakkında kısıtlama kararı var.

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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!

Bu kişi, eşim ve benim aynı oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu, ayırdığımızı hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış olduğundan, ikimize de ayrı ayrı ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yollamaya devam ediyor.