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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Çok sıkıldık!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Çiftin şikâyetinin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi. Tatlıtuğ, eşi ve kendisi hakkında çıkan haberlere isyan etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 13:42
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