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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kısmetse Olur, yarışmacı kadrosu ve yaşanan diyalogları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Her hafta elenen yarışmacıların ardından yeni isimler dahil oluyor. Peki, "Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler?" İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 17:22
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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yarışmacılarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen program, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Damat ve gelin adayları arasında yaşanan gelişmeler sonrası, Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? sorusu sorgulanmaya başladı. İşte, Kısmetse Olur erkek yarışmacıları...

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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KISMETSE OLUR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatıyla YouTube üzerinden yayınlanıyor. Eğlence ve gerginliğin eksik olmadığı program saat 18.30'da başlıyor.

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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Youtube üzerinden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yeni bölümler saat 18.30'da ekranlara geliyor. Yarışma Pazar günü yayınlanmıyor.

İŞTE KISMETSE OLUR'UN ERKEK YARIŞMACILARI

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Kısmetse Olur erkek yarışmacılar kimler? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erol Yıldırım