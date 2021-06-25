HaberlerGaleriKıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı
Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı
Şevval Şahin, iş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluştu. Eski sevgilisinin gören Yiğit Marcus Aral olay çıkardı. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:35Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:35