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Haberler Galeri Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Şevval Şahin, iş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluştu. Eski sevgilisinin gören Yiğit Marcus Aral olay çıkardı. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:35
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Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.

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Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.

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Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.

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Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.

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Kıskançlık krizine girdi! Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize attı

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN!"

Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde, "Ne oldu, denize mi düştün" dediği duyuluyor.