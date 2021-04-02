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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizilere bir süre ara verip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden oldu. Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali büyük beğeni aldı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:37
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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru karakteriyle ekranlara geri dönen Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Gürbüz sevenlerini heyecanlandırırken araştırma konusu oldu. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Aslıhan Güner

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Hande Erçel

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Hande Erçel

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Hande Erçel