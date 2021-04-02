Kırmızı Oda’nın Kumru’su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız haline beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizilere bir süre ara verip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden oldu. Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali büyük beğeni aldı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...