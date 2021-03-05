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Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 17:32
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Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 87
Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Nur Fettahoğlu

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Nur Fettahoğlu

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Demet Özdemir

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı

Demet Özdemir

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