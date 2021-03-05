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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 17:32
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Fettahoğlu
Nur Fettahoğlu
Demet Özdemir
Demet Özdemir