Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekrana gelen ve dizinin final yapmasının ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda dizisi ile ekrana dönmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali...