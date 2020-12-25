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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı
Kırmızı Oda dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekrana gelen ve dizinin final yapmasının ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda dizisi ile ekrana dönmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:49
Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru karakteriyle ekranlara geri dönen Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Gürbüz sevenlerini heyecanlandırırken araştırma konusu oldu. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslıhan Güner
Aslıhan Güner
Hande Erçel
Hande Erçel