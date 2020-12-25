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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekrana gelen ve dizinin final yapmasının ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda dizisi ile ekrana dönmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:49
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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru karakteriyle ekranlara geri dönen Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Gürbüz sevenlerini heyecanlandırırken araştırma konusu oldu. Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali…

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Aslıhan Güner

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Aslıhan Güner

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel

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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Güner makyajsız haliyle hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel