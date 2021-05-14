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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle ilgi odağı olan Erkan Petekkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen Erkan Petekkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eşi Didem Petekkaya ve oğlu ile birlikte kameralardan uzak bir hayat yaşayan Petekkaya'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:49
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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Kırmızı Oda'da canlandırdığı Delikanlı Sadi rolüyle adından söz ettiren Erkan Petekkaya özel hayatıyla mercek altına alındı. Petekkaya'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara