Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya bakın aslen nereli çıktı!

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle ilgi odağı olan Erkan Petekkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen Erkan Petekkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Eşi Didem Petekkaya ve oğlu ile birlikte kameralardan uzak bir hayat yaşayan Petekkaya'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin memleketi...