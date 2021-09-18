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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist Manolya rolüyle ekranlar damga vuran Binnur Kaya izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 13:33
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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönen ve Manolya hoca karakterini canlandıran Binnur Kaya sevenlerini şaşırtırken sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu. Binnur Kaya'nın özel hayatını mercek altına alanlar başarılı oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Binnur Kaya'nın yaşı…

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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı.

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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor.

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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın yaşını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…