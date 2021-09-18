Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist Manolya rolüyle ekranlar damga vuran Binnur Kaya izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 18.09.2021 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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