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Haberler Galeri Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Piraye rolüyle ekranlara dönen Tülin Özen izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Tülin Özen sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Tülin Özen'in yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Tülin Özen'in yaşı...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:11
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Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri dönen Tülin Özen canlandırdığı rolle sevenlerini şaşırtırken sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu. Tülin Özen'in özel hayatını mercek altına alanlar başarılı oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Tülin Özen'in yaşı…

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Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986