Kırmızı Oda dizisinin Doktor Piraye'si herkesi şaşırttı! Tülin Özen meğer...

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Piraye rolüyle ekranlara dönen Tülin Özen izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Tülin Özen sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Tülin Özen'in yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Tülin Özen'in yaşı...